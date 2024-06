Öğrenci, veli ve öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,"2023-2024 eğitim-öğretim yılını öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin sabır ve ilgiyle öğrenme çabası ve velilerimizin kıymetli desteğiyle tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte öğretmenlerimiz ilham verici dersleriyle, sabırla ve sevgiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırladılar. Sevgili öğrencilerimiz de bu fedakarlıklar karşısında azimle çalışarak, bilgileri ve becerilerini geliştirmenin haklı gururunu yaşadılar. Birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, nice başarılara imza attık. Bu süreçte, her birinizin emeği, katkısı ve desteği bizler için çok değerliydi.

Bizler İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarımızın sadece akademik anlamda başarılı olmalarını değil; kültür, sanat ve spor alanlarında da yerli ve milli değerlerimize bağlı, hür iradeleriyle değerlerini savunmayı karakter haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek gayretindeyiz. Bu amaçla ortak değerleri özümsemiş, sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı seven öğrenciler yetiştirmenin her şeyden daha kıymetli olduğu ilkesiyle hareket ediyoruz. Akademik olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Bunu yaparken, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Topluma kişilik sahibi, sağlıklı bireyler kazandırmak, bağımlılıkla mücadele ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla "Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi"ni yürütüyoruz."dedi.

Öğrenci ve velilerin yaz tatilini iyi değerlendirmesini isteyen Tosun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaz tatilinde dinlenmenizi, yeni şeyler keşfetmenizi ve sevdiklerinizle vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bol bol kitap okuyun, yeni deneyimler edinin ve her daim meraklı kalmaya özen gösterin.

Sizler bilgi ve tecrübenizle geleceğimizin inşasında en önemli role sahipsiniz. Bizlere emanet edilen evlatlarımızın yetişmesinde ve onların geleceğe hazırlanmasında göstermiş olduğunuz özveri, fedakârlık ve sevgi için hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim öğrencilerimizin geleceğin dünyasında söz sahibi olmasını sağlarken onların bağımsız karar alabilmelerinin yanında tarihin kendilerine yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket edebilmelerine imkân sunar. Bu nedenle, eğitim camiamızın her bir üyesi, büyük sorumluluklar taşıyor. Bu sorumluluk bilinciyle, eğitim-öğretim yılı boyunca bize emanet edilen nesillerin ihyası ve inşası için azimle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bu süreçte çocuklarınızın eğitimine verdiğiniz önem ve desteğinizle bizlere büyük bir güç kaynağı oldunuz. Her zaman yanımızda durduğunuz, bizlere inandığınız ve eğitime verdiğiniz önem için şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum"



Kaynak : PHA