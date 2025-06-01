Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Olağan Genel Kurulu’nda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ticaret Borsası ile birlikte açtığı stant en çok ilgi gören stant oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81. Genel Kurulu sebebiyle TOBB Birlik Merkezi Bahçesi’nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Genel Kurulda ATSO tarafından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na Adıyaman çiğköftesi ikram edildi.

TOBB Genel Kurulunda odaların açtıkları stantlarda yöresel ürünler sergilenirken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Neredeyse Adıyaman’la özdeşleşen ve Adıyamanlıların tüm dünyaya tanıttığı çiğköftenin ikram edildiği ATSO standı önünde uzun kuyruklar oluştu. Hazırlanan 3 bin kişilik çiğköfte davetlilerin büyük beğenisini topladı. Adıyaman standının diğer illerin stantlarına oranla daha yoğun olması dikkatlerden kaçmadı. Acı lezzeti tatmak isteyen katılımcılar adeta birbirleriyle yarıştı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ise, Adıyaman standına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Ülkemizin farklı birçok lezzeti var. Çiğköftemizde bu lezzetlerin başında yer alıyor. Bizde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB’un 81. Genel Kurul toplantısında Adıyaman çiğköftesini tanıtalım istedik. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımızın gerçekten çok lezzetleri var. Bunları daha farklı platformlarda tanıtmak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla 30-31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurula, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Abdulgani Bereket, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Erdal Toprak, TOBB Genel Kurul Delegeleri olan Ragıp Aras, Mustafa Yücekaya, Hüseyin Tuncay, İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Dilaver Bayır ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakır katıldı.

Kaynak : PHA