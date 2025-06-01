AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan ve Gençlik Kolları İl Başkanı Ramazan Çetin, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit’i ziyaret etti.

Ziyarette, birlik faaliyetleri, üretici destekleri, arıcılıkta sağlanan devlet teşvikleri ve sürdürülebilir üretim politikaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, 2021 yılından bu yana yürütülen projelere ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

Üretimden Pazarlamaya Güçlü Adımlar

Yiğit’in verdiği bilgilere göre, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği, 1.565 kayıtlı üyesi arasından 1.300 aktif üreticiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Birlik, kısa vadede üretimi desteklemek amacıyla:

•⁠ ⁠Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi finansmanıyla 366 arıcıya toplam 5.500 kuluçkalık kovan,

•⁠ ⁠GAP Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 2.430 (2023) ve 2.200 (2024) arılı kovan,

•⁠ ⁠Deprem sonrası 5.332 arının üreticilere yeniden dağıtılması,

•⁠ ⁠2025 yılı itibarıyla 250 üreticiye özel kovan, 100 üreticiye süzme makinesi, 92 üreticiye güneş paneli desteği,

•⁠ ⁠Tarım Bakanlığı’nın besleme şekeri desteği gibi projeleri hayata geçirdi.

Orta vadede FAO iş birliğiyle teknik eğitimler düzenleyen birlik, bal paketleme tesisi ve fondan arı keki üretim tesisini Adıyaman’a kazandırdı. Uzun vadede ise coğrafi işaret başvurusu yaparak Adıyaman Balı’nın markalaşma sürecini başlattı.

Milletvekili Alkayış: Arıcılık doğaya, sağlığa ve istihdama katkıdır

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın zengin bitki örtüsü ve yaylalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

⁠“Arıcılık, sadece üretim değil; aynı zamanda doğaya, sağlığa ve istihdama katkıdır. Hükümet olarak arıcılığa verdiğimiz destekler artarak devam ediyor. Adıyamanlı üreticilerimizin gayretiyle balımız hem yurt içinde hem uluslararası platformlarda değer kazanıyor. Sayın Başkan Mehmet Yaşar Yiğit’in liderliğinde yürütülen bu çalışmaları takdirle karşılıyor, her zaman destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.”

Başkan Yiğit’ten teşekkür mesajı

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Sayın Milletvekilimiz Mustafa Alkayış’ın gerek deprem sürecindeki hızlı refleksleri, gerekse arıcılarımıza sunduğu destekler her zaman yanımızda olduğunu göstermiştir. Sorunlarımıza anında çözümler üretme yaklaşımı, üreticilerimize moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı kendisine, il başkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum.”

Etkinlik, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi amacıyla önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.

Kaynak : PHA