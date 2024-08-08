Son dönemde bankaların ATM'lerde kullanılan küçük banknotları aşamalı olarak kaldırma kararı dikkat çekiyor. Bu doğrultuda 5 TL, 10 TL ve 20 TL'lik banknotların ardından 50 TL'lik banknotların da ATM'lerden çekileceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bazı bankaların 100 TL'lik banknotları da ATM'lerde bulundurmama yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Babuşcu, yakında ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların bulunabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından, ATM'lerde en düşük çekim limiti de 200 TL olarak belirlenecek. Esnafların yaşadığı bozuk para sorununu çözmek amacıyla ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, darphaneye yeni talimatlar verdiği söylendi.

Kaynak : PHA