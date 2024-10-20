Aynı zamanda filmin yapımcısı olan Ünyeli sanatçı A. Selim Tuncer, Şükran Gülen ve İsmail Canbulat’ın yazdığı öykünün beyaz perdeye yansıtıldığı “Aşkın Dünkü Çocukları” filminin fragmanı yayınlandı.

Ünye’de yaşanmış gerçek bir olayın anlatıldığı, bu yaz Ordu’nun Ünye ilçesinde çekilen dramatik komedi filmi 70’li yıllardan günümüze taşan buruk bir aşk hikâyesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak anlatıyor.

Senaryosu Didem Kaplan ve Funda Alp tarafından yazılan, Yönetmenliğini Levent Onan’ın yaptığı Ünye’nin büyüleyen manzarasını yansıtan filmin başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

Meral Çetinkaya, Derya Alabora, Derya Baykal ve Ali Düşenkalkar gibi Türk sinemasının sevilen isimlerinin de rol aldığı filmin kadrosu şöyle: Alma Tezic, Atilla Şendil, Bilge Şen, Bilgin Hasdemir, Burak Can, Burak Küntay, Elif Çakman, Elif İskender, Goncagül Sunar, İlhan Kartal, İsmail Canbulat, Jessica May, Kerim Aydemir, Muharrem Türkseven, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Mustafa Turan, Nehir Gökdemir, Nurgül Albayrak, Ogün Sanioğlu, Ömer Toprak Yılmaz, Özlem Tokaslan, Sude Tavlı, Şerafettin Kaya, Ümit Çırak, Yıldıray Şahinler ve Yonca Şahinbaş.

Ünye’nin tanıtımı için oldukça önemli görülen film konusunda bir açıklama yapan Ünye Medya İletişim Derneği (ÜMİD) Başkanı Şakir Gürel; “28 Ekim 1923'te, yani ertesi gün Cumhuriyet’in ilan edileceği gece, Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararların imzalanmak üzere olduğu bir dönemde yenilecek akşam yemeği için hummalı hazırlıkları anlatan ‘Son Akşam Yemeği’ filminin de yapımcı olan Ünyeli yapımcı A. Selim Tuncer’in bu defa da Ünye’mizde yaşanmış gerçek bir aşk öyküsünü beyazperdeye aktardığı ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filmini merak ve heyecanla bekliyoruz. Elbette ki yapımcısından yönetmenine, kostümcüsünden ışıkçısına ve dev sanatçı kadrosuyla ülkemizin cennet köşelerinden birisi olan Ünye’mizde çekilen bu filmin başarısından eminiz. Bu film aynı zamanda Karadeniz’in son yıllarda hızla gelişerek tarımdan turizme ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar vererek yakın zamanda il olacağını umduğumuz Ünye ilçemizin tanıtımı için de önem taşımaktadır. Bu nedenle hemşerimiz Sayın A. Selim Tuncer şahsında filmde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak : PHA