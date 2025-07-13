Yıllardır sahnelerde sergilediği yorum gücüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Korkut, ödülünü Türk müziğinin değerli isimlerinden Gündüz Şutanrıkulu’nun elinden aldı. Ödül takdimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.



'Müzik benim için farkındalık yaratma aracıdır'

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Yakup Korkut, müziğe yüklediği anlamı şu sözlerle dile getirdi:



“Arabesk sadece bir müzik tarzı değil, halkın yaşanmışlığıdır. Acısıdır, sevinci, yıkımı ve aynı zamanda direnişidir. Bu ödül, sesimle insanlara dokunabildiğimin bir göstergesi. Müzik benim için bir meslekten öte, insanlarla bağ kurma, onların hikayelerine eşlik etme yoludur. Bu farkındalığı birlikte yaşatan herkese teşekkür ediyorum.”



'Sahneye arabeskin ruhunu taşıdı'

Yakup Korkut, ödül gecesinde sahne alarak kısa bir müzik dinletisi de sundu. Yorumladığı eserlerle dinleyicilere hem hüzünlü hem umut dolu anlar yaşatan sanatçı, arabesk müziğin toplumsal dokudaki yerini bir kez daha hatırlattı. Salondan büyük alkış alan performansı sonrası, birçok sanatçı ve davetli Korkut'u tebrik etti.



'Bir sanatçının başarısından fazlası'

Gecede verilen “Üstün Başarı Ödülü”, yalnızca bir sanatçının müzikal yetkinliğinin değil; aynı zamanda duygulara, toplumsal hafızaya ve insana dair üretimin takdir edildiği bir onur belgesi niteliği taşıdı. Korkut’un başarısı, Kahta başta olmak üzere memleketinden destek bulmaya devam ederken, arabesk müziğe olan ilgiyi de bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA