Küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve güvenli liman talebinin hızla artması, altın fiyatlarının yükselişini hızlandırdı.

Altında Rekorlar Kırılıyor: Gram ve Çeyrek Altın da Yükselişte

Fed'in faiz indirimleriyle birlikte Türkiye'deki altın piyasalarında da güçlü bir hareketlilik yaşanıyor. Gram altın, 2 bin 869 Türk Lirası ile rekor bir seviyeye ulaşırken, çeyrek altın da 4 bin 699 Türk Lirası ile tarihindeki en yüksek noktaya çıktı.

Yatırımcıların Altına Yönelimi: Özellikle Türk yatırımcılar, hem küresel piyasalardaki dalgalanmalar hem de yerel enflasyonist baskılar nedeniyle altını güvenli bir liman olarak görüyor. Artan jeopolitik gerilimler ve ekonomideki belirsizlikler de altının cazibesini artırıyor.

Fed'in Faiz İndirimi ve Ekonomik Beklentiler

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki değişiklikler, küresel finans piyasalarını şekillendirirken, altın fiyatlarındaki artışın ana etkenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa analistleri, Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar toplamda 73 baz puanlık bir düşüş öngörüyor. Bu beklentilerle birlikte, 2025 yılına kadar faizlerin yüzde 2,85 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

ABD Ekonomisi ve İstihdam Verileri: Yatırımcılar, faiz indiriminin ekonomiyi daha fazla canlandıracağı görüşünde. Özellikle istihdam piyasasının güçlü kalması, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden iyi gelmesi, ekonominin büyümeye devam edeceği beklentisini artırıyor. Ancak, bu süreçte enflasyon baskısının artabileceği endişeleri de gündemde.

Ortadoğu'daki Jeopolitik Gerilimler Altını Daha Da Parlatıyor

Altının değer kazanmasındaki bir diğer önemli etken ise Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler. İsrail ve Lübnan sınırında tırmanan gerilim, özellikle altın gibi güvenli varlıklara olan talebi hızla artırdı. İsrail'in Hizbullah’a yönelik yoğun hava saldırıları sonucu 37 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 3 bin kişinin yaralanması, bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiğini gösteriyor.

Nasrallah'tan Savaş İlanı: Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, saldırıları "katliam" olarak nitelendirip bunun bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti. Bu açıklamalar, petrol fiyatları başta olmak üzere, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, altının güvenli liman statüsünü daha da güçlendirdi.

Küresel Merkez Bankaları ve Faiz Politikaları

ABD'nin yanı sıra diğer büyük merkez bankalarının para politikaları da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutma kararı alırken, Avrupa Merkez Bankası ise düşük faiz politikasını sürdürerek ekonomiyi desteklemeye çalışıyor. Bu küresel parasal genişleme dalgası, enflasyon korkularını artırırken, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor.

Altın Fiyatları İçin İleriye Dönük Beklentiler

Uzmanlar, altın fiyatlarının jeopolitik risklerin devam etmesi ve küresel faiz indirimlerinin sürmesi durumunda daha da yükselebileceğini belirtiyor. Analistlere göre, altın yatırımcıları için önümüzdeki dönemde artan enflasyon riski ve küresel büyümedeki belirsizlikler, altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini destekleyecek.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki bu artışın küresel ekonomik ve politik gelişmelerden kaynaklandığı açık. Hem ABD’nin faiz indirimi hamlesi hem de Ortadoğu’daki çatışmaların derinleşmesi, altının yatırımcılar için güvenli liman olarak tercih edilmesine yol açıyor. Bu dinamikler ışığında, altının tarihi zirvelerini zorlamaya devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak : PHA