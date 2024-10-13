DEVA Parti’sinin 2. Olağan Kongresi, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

Mevcut Genel Başkan Babacan, genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.

Yapılan seçimde geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.

Babacan, yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı partisinin üyelerine teşekkür ederek, yürütecekleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : PHA