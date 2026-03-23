Adalet Bakanı Gürlek, yapılan iyileştirmelerle birlikte ortalama 110 gün olan rapor süresinin 29 güne kadar gerilediğini açıkladı.

Bilirkişi sisteminde şeffaflık ve hız dönemi

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapan Bakan Akın Gürlek, yargı sistemini güçlendirme kararlılığına vurgu yaptı. Bilirkişilerin iş yükünü dengelemek adına yeni bir kota sistemine geçildiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:



"Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Rapor Teslim Kontrolü ve Aylık Bakılacak İş Sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını; normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu’nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık. Yargı sistemimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Sistemde yapılan bu teknolojik entegrasyon ve idari düzenlemelerle birlikte, bilirkişi raporlarının daha sistematik ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

