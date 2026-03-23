

Kurtulmuş'un Balkan Temasları Başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 24-27 Mart tarihlerinde Hırvatistan ve Romanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde Zagreb'de düzenlenecek olan Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Ziyaret kapsamında Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokoviç ile bir araya gelecek olan Kurtulmuş, zirve çerçevesinde ikili temaslarda bulunacak. Ayrıca Hırvatistan'da Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ile Zagreb Camii ve İslam Merkezi'nde düzenlenecek olan çeşitli programlara iştirak edecek.

Romanya'da Üst Düzey Diplomatik Görüşmeler Yapılacak

Hırvatistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Romanya’ya geçecek olan Numan Kurtulmuş, başkent Bükreş’te yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Kurtulmuş, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Grindeanu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Programı dahilinde Romanya Başbakanı Llie Bolojan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile de bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Romanya’daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşarak Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edecek. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi adına atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi öngörülüyor.

