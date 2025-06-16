Alkayış, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin Orta Doğu’da yeni krizlere yol açtığını vurguladı.

Alkayış yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının kabul edilemez bir pervasızlık halini aldığını ifade etti.

Alkayış, "Bütün bölgede kaos yaratmayı hedefleyen İsrail’in saldırgan politikaları, uluslararası hukukun ve barış diplomasisinin açık bir ihlalidir" dedi.

İsrail’in özellikle Gazze’de sürdürdüğü saldırılara da dikkat çeken Alkayış, hastaneler, okullar ve ibadethanelerin hedef alınmasının büyük bir insanlık suçu olduğunu söyledi. "Kadınların, çocukların ve sivillerin doğrudan hedef alınması, uluslararası vicdanı derinden yaralamakta ve savaş suçu niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Alkayış, Suriye, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla İsrail’in bölgedeki gerilimi artırdığını ve artık bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. "Bu sistematik zulüm karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmaktır" diye ekledi.

Uluslararası kuruluşların sorumluluk alarak etkili adımlar atması gerektiğine işaret eden Alkayış, AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomatik çabaları desteklediğini belirtti. "Mazlumların sesi olmak, hem insani hem de siyasi bir sorumluluktur" ifadelerini kullanan Alkayış, İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran politikalarına karşı vicdan sahibi tüm çevreleri harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak : PHA