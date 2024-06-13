Çelik, Özel'in "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler" sözlerini siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi.

"Siyasi Nezaket Atmosferine Yakışmayan Bir Saldırganlık"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi, siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır” ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini ve her türlü saldırganlığa karşı siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçte olduğunu vurguladı.

Bahçeli'den "Hodri Meydan"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, normalleşme adımlarının önünde engel olarak görüldükleri iddialarına "Hodri meydan" diyerek yanıt verdi. Bahçeli, "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" sözleriyle, Cumhur İttifakı'nın dağılabileceği mesajını verdi.

Özel'den Bahçeli'ye İlk Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Bahçeli'nin sözlerine değindi. Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" diyerek, MHP liderine çağrıda bulundu. Özel, “Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım; eğer memnun değilse bizim ittifakımıza, Türkiye İttifakı'na katılabilir” dedi.

"Kimse Bize İttifak Falan Önermesin"

Özel sözlerine şöyle devam etti: "Bu krizi yaratan AK Parti ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa, gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar, biz çözeriz."

AK Parti'den Özel'e Sert Yanıt

Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn. Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır” dedi.

Çelik, ayrıca Özel'in bu açıklamalarını, CHP içindeki rahatsızlıkları giderme çabası olarak değerlendirdi.

Kaynak : PHA