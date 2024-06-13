Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklaması hakkında yöneltilen soruya, “Sorunları çözmek için bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisi ile meşgul değiliz” yanıtını verdi. Ayrıca, Bahçeli’nin olası erken seçim çağrısı hakkında, “Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz” dedi.

"Cumhur İttifakı'nın Sorunları Var"

Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı yazılı açıklama hakkındaki soruya da değindi. Özel, “Birkaç gün önce sayın Bahçeli’nin yüzüğünü sordunuz. Bahçeli’nin nefes israf etmeden taktığı yüzüğe benim nefes israf edecek halim yoktu. Şimdi yazılı açıklama yapmış. Ben yine çok fazla nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışma ile meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakının sorunları, Cumhur İttifakının sorunudur, bizim değil. Biz son seçime bir siyasi parti ile ittifak yaparak girmedik. Tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye’nin birinci partisi olduk. O yüzden ittifak ortağımız olmadığı için kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle tartışmamız, gerginliğimiz yok” dedi.

"Bahçeli'yi Türkiye İttifakı'na davet ediyorum"

Özel, Bahçeli’yi Türkiye İttifakı’na davet ederek şunları söyledi: “Sorunları çözmek için bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisi ile meşgul değiliz. Ben sayın Bahçeli’ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakıdır. Biz asgari ücretlilerin, emeklilerin haklarını savunur, bu konuda mücadele ederiz.”

"Erken seçim çağrısı yapılırsa değerlendiririz"

Özel, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından erken seçim olasılığı hakkında da konuştu. Bahçeli’nin bu çıkışının ardından erken seçim gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna Özel, “O, sayın Bahçeli’nin uzmanlık alanıdır. Kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz” şeklinde yanıt verdi.

"Yalçın ve Yönter'in söylemleri kabul edilemez"

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in gazetecilere yönelik tehdit içeren açıklamaları hakkında da konuşan Özel, “Sayın Yönter ile Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapıdalar. Aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Sinan Ateş’in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. MHP çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti ve onların da o iki isimden yaka silktiğini bizzat MHP’lilerden biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA