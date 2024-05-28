Yaklaşık 15 yıldır AK Partinin çeşitli kademelerinde görev yapan, son olarak 1.5 yıldır da Adıyaman İl Başkanlığını yürüten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'un, görevinden istifa etmesinin ardından parti binasında temayül yoklaması gerçekleştirildi.

"AK Parti'de bir seçim biter, diğer gün yeni bir seçim takvimi oluşur"

Geçen hafta il başkanlarının istifa etmesinin ardından oluşan boşluğun doldurulması adına hızlı bir şekilde aksiyon alındığını belirten AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran,"Tabi 31 Mart seçimlerinden sonra Adıyaman'da merkez olarak biz seçimi belediye olarak kaybettik. İster istemez tabi bunun genel sebepleri vardı, yerel sebepleri vardı. Geçen hafta il başkanımızın istifası neticesinde, il başkanlığımız noktasında bir boşluk oluştu. Normalde parti çalışmalarımız devam ediyor, parti başkansız olmaz. Genel merkez bir hızlı bir aksiyon aldı. Bundan birkaç gün önce bir planlama yapıldı. Bugün il, ilçe, gençlik, kadın, belediye başkanlarımız da, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz de teşkilat içi bir temayül yoklaması yapıldı. 17’ye yakın aday adayı il başkanı arkadaşımız vardı. Genel merkezimizin özellikle temayül yoklamasındaki temel amaç şudur: Teşkilatımız sevdiğiniz, yapabileceği üç isim üzerinde ucu açık bir şekilde isim yazdı. Tabii 17 aday adayı arkadaşımız var ancak aday olmayan arkadaşlar da isim kullanabilir. Burada bizim teşkilat başkan yardımcımız Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı koordinatörümüzün başkanlığında çalışma yapıldı. Gayet teşkilatımızın tüm kademeleri burada, büyük bir heyecan var, büyük bir coşku var. AK Parti 24 nasıl o heyecanla kurulmuşsa o heyecan hala devam ediyor. İnşallah bu netice ilimize, partimize hayırlara vesile olur. Hakikaten teşkilatımız şu anda seçim sonucunun üzerinde, hakikaten bir olumsuzluk vardı. Olumsuzluk grupları dağılmış, önümüzdeki süreçlerde önümüzde bir ev ödevimiz var; 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde, 2029 Belediye ve Mahalle İdare Seçimlerinde hazırlıklarımızda inşallah tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türk dünyanın en büyük teşkilatçılardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'de bir seçim biter, diğer gün yeni bir seçim takvimi oluşur. İl başkanımızın belli olması sonrası inşaat teşkilatımız saha çalışmadan hızlı bir şekilde yine de devam edecek. Hayırlara vesile olsun inşallah"dedi.

"Biz teşkilatımız içerisindeyiz, çeşitli görevlerde bulunduk"

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına adaylığını koyan Halit Tekbaş Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanına ve Genel Başkana Yol arkadaşlığı yapmak istediğini belirterek şu sözleri söyledi:

"Teşkilatımız tercihini yapacak. Genel merkezimiz bildiğim kadarıyla bu yöntemi, il başkanlığı seçimini bu yöntemini ilk defa Adıyaman’da kullanıyor. 19 aday adayı arkadaşımız var hepsine başarılar diliyorum. Hem arkadaşlarımız için hem teşkilatımız için hem de Adıyaman’daki vatandaşlarımız için inşallah hayırlı bir tercih olur. Tabi buradaki teşkilat mensuplarımız iradelerini beyan edecekler sonra bu sonuç genel merkeze gidecek. Genel merkezimiz de gerekli işleri yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığımıza, Reisimize sunacaklar. Son kararı da inşallah Cumhurbaşkanımız verecek. Uzun bir süredir biz teşkilatımız içerisindeyiz, çeşitli görevlerde bulunduk. Biz Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanlığımıza yol arkadaşı yapmak için bu işe talip olduk." Şeklinde konuştu.

Aday Adayı Halit Tekbaş Adaylık sürecinden önceki saha çalışmalarına başkan olduktan sonrada aynı hızla devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı temayül yoklamasında şu adaylar yarıştı:

"Mesut Doğan, Sait Salıcı, Ahmet Gündüz, Hicri Alkan, Erol İde, İrfan Ekici, Bilal Turan, Hikmet Genç, Ekrem Çadır, Hasan Demir, Sabri Aslan, Mehmet Fatih Olgun, Erdal Yaprak, Nevzat Bozan, Mehmet Halit Tekbaş, Fehmi Yılmaz, Oğuz Mutlu."



Kaynak : PHA