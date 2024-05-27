Deprem döneminden bu yana birçok giyim ve temizlik ürünlerini Adıyaman İHH aracılığıyla depremzede

vatandaşlara ulaştıran Güney Kore Good Neighbours(İyi Komşular) Derneği, Adıyaman İHH vakfını ziyaret ettiler.

Adıyaman İHH başkanı Mücahit Tekin; ”Güney Kore Good Neighbours (İyi Komşular) Derneği yetkilileri, deprem sonrası depremzede vatandaşlara yardımda bulunmak için Adıyaman İHH aracılığıyla onlarca yardım TIr'ı yollayarak (İYİ KOMŞULAR) olduklarını ne kadar vefalı olduklarını bizlere bir kez daha ispat ettiler.” dedi.

Açıklamasına devamında şu ifadelere yer veren Tekin; “Deprem sonrası şehrimizi ziyaret eden Güney Kore Good Neighbours (İyi Komşular) Derneği yetkilileri ile konteyner kentleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik ve yeni yardım malzemeleri için kendilerinden söz aldık.” dedi.

Kaynak : PHA