Turnuva kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak çeşitli yarışmalar düzenlendi. 44 ilkokuldan 176 sınıftan toplam 1376 öğrencinin katıldığı turnuvada, 3 aylık mücadeleler sonunda 12 okuldan 135 öğrenci finale yükseldi. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakaları sonrasında dereceye giren okullara madalyalarını ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi. Depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi, deprem etkilerini en aza indirgenmesi, spor yoluyla rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hazırlanan bu yarışmalarla gençlerimizin spora olan ilgisi her geçen gün artığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasına katılım sağlayan öğrencileri tebrik ederek, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen öğretmenlerimize ve destek veren velilerimize teşekkür ederim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise açıklamasında, "Milli kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarımızı bu yıl tüm okullarımızda turnuva haline getirdik. Bu turnuva ile çocuklarımıza hem kültürel mirasımızı öğretmeyi hem de onları eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluşturmayı hedefledik. Gelecek nesillerimizin bu oyunları öğrenerek yaşatmaları, kültürümüzün devamlılığı açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Turnuvada dereceye girenler:

Can Top oyunu kategorisinde; 1.Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu, 2.Altınşehir İlkokulu, 3.Rıza Fırat İlkokulu etti.

3 Taş oyunu kategorisinde; 1.Şehit Cem Özgül İlkokulu, 2.Vatan İlkokulu, 3.Fevzi Çakmak İlkokulu elde etti.

Mendil Kapmaca kategorisinde; 1.İl Özel İdare İlkokulu, 2.Menderes ilkokulu, 3.Malazgirt ilkokulu elde etti.

7 Kiremit oyunu kategorisinde; 1.Yavuz Selim İlkokulu, 2.Altınşehir İlkokulu, 3.Birsen Esensoy İlkokulu elde etti.

Kaynak : PHA