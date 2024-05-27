Edilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

Oto yıkımaya gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından allerinde tabancayla ateş ederek kaçtılar. Gerçekleşen saldırıda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çevrede bulunan görgü tanıkların ifadesine başvururken, güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA