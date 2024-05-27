Elazığ Valiliğinden yapılan açıklama’da “Elazığ Valiliği Koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Palu İlçesi Burgudere Köyü kırsalında icra edilen Şehit J.Er Süleyman AKAN-30 operasyonunda geçmiş yıllarda terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Halkımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA