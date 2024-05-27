DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 205 bin çay üreticisinin açıklanan yaş çay alım fiyatı dolayısıyla zor bir dönem geçirdiğini belirterek, “Kurban Bayramı yaklaşıyor, 205 bin çay üreticisi ise kara kara düşünüyor. Hükümete sesleniyoruz; çay tarihinde ilk defa enflasyon altında açıklanan rakamın şokunu hala atlatamayan üreticilerimiz için bari Kurban Bayramından önce birinci sürgün yaş çay bedellerini ve çay budama bedellerini ödeyin de insanlar ibadetlerini yapabilsinler, kurbanlarını kesebilsinler. Aksi halde çay üreticileri kurban kesecek durumda değil” dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partili Hasan Karal, yaptığı açıklamada 2024 yılı yaş çay toplama sezonunun 4 Mayıs’ta başladığını anımsatarak, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 800 bin dekar alanda hasat yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medyadan 2 lira destekleme primi ile birlikte 19 lira olarak açıkladığı yaş çay alım fiyatının üreticilerde hayal kırıklığı yaşattığını ve büyük tepki topladığını kaydeden Karal, açıklanan fiyatın çay tarihinde ilk kez enflasyonun altında kaldığını vurguladı.

“HÜKÜMET ÇAY ÜRETİCİLERİNİN BAŞINA KAYNAR SU DÖKTÜ”

Karal, “Bölgedeki ziraat odalarının hesaplamalarına göre 1 kilo yaş çay maliyeti ortalama 19 lira 85 kuruşken, hükümet bu yıl maliyetlerin ve enflasyonun altında bir rakam açıklayarak tabiri caizse çay üreticilerinin başına kaynar su döktü. Maliyetler 1 yılda katlandı. Yıllık enflasyon yüzde 69,80 iken çay tarihinde ilk kez üreticilere enflasyon rakamlarının altında bir oran verildi. Bölgede 205 bini aşkın çay müstahsili ve diğer iş kollarıyla birlikte çaydan geçimini sağlayan milyonlarca insan hükümete tepkili. Üreticiler çok zor durumda, çünkü maliyetle başa çıkamıyorlar.” şeklinde konuştu.

“KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR, 205 BİN ÇAY ÜRETİCİSİ İSE KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

DEVA Partili Karal, üreticilerin yaşadıkları olumsuzluklara, enflasyon karşısında ezilmelerine karşı hükümete çağrıda bulundu. Üreticilerin yaş çay alım fiyatının şokunu atlatamadığını ifade eden Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurban Bayramı yaklaşıyor, 205 bin çay üreticisi ise kara kara düşünüyor. Çiftçi kurban kesecek durumda değil. Yaş çay alım fiyatında umduğunu bulamadı, hayal kırıklığına uğradı. Buradan hükümete çağrıda bulunuyoruz; Kurban Bayramından önce birinci sürgün yaş çay bedellerini ve çay budama bedellerini üreticilerin hesaplarına yatırın. Bari bu bedelleri ödeyin de insanlar kurban ibadetlerini yapabilsinler, bayrama huzurlu girebilsinler, kurbanlarını kesebilsinler. Aksi halde zaten mağdur edilen, emeğinin karşılığını alamayan üreticiler kurban dahi kesemeyecekler. Biz çay üreticilerimiz adına hükümetin bu yönde bir adım atarak birinci sürgün yaş çay bedelleri ile çay budama bedellerinin bayramdan önce üreticilerin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz.”