Özel’in TSK’dan ihraç edilen beş teğmen üzerinden kuvvet komutanlarını eleştirmesine değinen Çelik, Erdoğan’ın bu konuda açık bir duruş sergilediğini ve ordunun itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini söyledi.

Ömer Çelik: "TSK’nın Üzerine Hiçbir Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Çelik, Özgür Özel’in eleştirilerinin askeri kurumlara zarar verdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. CHP yöneticilerinin, kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek, genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerinin ‘siyasi okur-yazarlık’ probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor."

Çelik, CHP liderinin eleştirilerinin Türkiye karşıtı unsurların söylemleriyle benzerlik gösterdiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı, kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa, bu tamamen kendisinin bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine hiçbir gölge düşürülmesine asla izin vermeyecektir."

Özgür Özel Ne Demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek and içtikleri için uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Özel, bu süreçte Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın, ihraçlara karşı şerh koyduğunu ancak baskılar nedeniyle görevinden ayrıldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek and içen 5 teğmeni ihraç ettiler. O dönemde Disiplin Kurulu’nun başkanı Korgeneral Tevfik Algan’dı. Algan, bu ihraca şerh koydu ve itiraz etti. Sonrasında Algan’a baskı yaparak görevinden ayrılmasına sebep oldular."

Özel, ihraç sürecinin bazı isimler tarafından yönlendirildiğini öne sürerek Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu hedef aldı:

"Bu süreci kimlerin kışkırttığını, kimlerin psikolojik savaş yöntemiyle teğmenlerin ihracını sağladığını biliyorum. Günü geldiğinde bunun hesabını soracağım."

Siyasi Gerilim Tırmanıyor

Ömer Çelik’in Özgür Özel’e yönelik sert çıkışı, siyasetteki tansiyonu daha da yükseltti.

AK Parti, Özel’in açıklamalarının TSK’yı yıpratmaya yönelik olduğunu savunuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ordunun itibarını koruyacağını vurguluyor.

CHP ise, TSK içinde yaşandığını iddia ettiği baskı ve tasfiyeleri gündeme getirerek, demokratik bir sistemde askeri kadroların siyasi baskıdan uzak olması gerektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde, Özel’in iddialarına yönelik hükümetin ve TSK’nın vereceği yanıtlar ile CHP’nin savunma stratejisi siyasetin ana gündemlerinden biri olmaya devam edecek.

Kaynak : PHA