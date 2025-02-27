Parti yetkilileri, bu açıklamanın Van, Diyarbakır ve Mersin’de meydanlara kurulan LED ekranlarla canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Hazırlıklar kapsamında Dağkapı Meydanı başta olmak üzere, belirlenen alanlara ses sistemleri ve büyük ekranlar kurulmaya başlandı.

İmralı’da 3. Görüşme Sona Erdi

DEM Parti heyeti, bugün üçüncü kez İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Daha önceki görüşmelerde olduğu gibi Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bu görüşmede de yer aldı. Ancak bu kez heyet genişletildi ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve Abdullah Öcalan’ın avukatları da heyete dahil edildi.

Görüşmenin yaklaşık dört saat sürdüğü ve heyetin, Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaşmak için İstanbul’a hareket ettiği belirtildi.

Taksim’de Otelde Açıklama Yapılacak

Heyetin, İmralı’daki görüşme sonrasında saat 17.00’de İstanbul Taksim’de bir otelde basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Açıklamanın, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair önemli mesajlar içereceği belirtilirken, DEM Parti yetkilileri bu çağrının "barış ve demokratik çözüm" vurgusu taşıyacağını ifade etti.

Öcalan’ın yapacağı çağrının silah bırakma ve örgütün feshi gibi kritik başlıkları içerebileceği iddia edilirken, sürecin bundan sonraki aşamalarına dair yol haritasının bu açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Van, Diyarbakır ve Mersin’de Hazırlıklar Başladı

DEM Parti’nin açıklamayı geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Van, Diyarbakır ve Mersin’de LED ekranlar ve ses sistemleri kurduğu bildirildi. Özellikle Diyarbakır’da Dağkapı Meydanı’nda büyük bir organizasyon yapıldığı, ses sistemlerinin vinç yardımıyla kurulduğu ifade edildi.

Bu üç şehirde yapılacak canlı yayın organizasyonlarının, parti tabanına ve sürece dair gelişmeleri takip eden kesimlere mesajın doğrudan ulaştırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Sürecin Siyasi Yansımaları

DEM Parti’nin İmralı süreciyle ilgili yaptığı bu görüşmeler ve açıklamalar, siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla başlayan tartışmaların yeni bir sürece işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Hükümetin bu sürece nasıl bir yaklaşım göstereceği belirsizliğini korurken, DEM Parti’nin açıklamalarının içeriği ve PKK’nın bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Saat 17.00’de yapılacak açıklamanın ardından, sürecin yeni bir aşamaya geçip geçmeyeceği ve hükümet kanadının vereceği tepkiler de yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA