Adıyaman Valiliği koordinasyonunda düzenlenmesi planlanan Adıyaman MotoFest 2 için hazırlık ve değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, organizasyonun üç gün boyunca güvenli, sorunsuz ve en verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

15-16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Beşpınar Marina'da yapılacak festival kapsamında şehir; motorların güçlü ritmi, müziğin enerjisi ve festival coşkusuyla üç gün boyunca hareketli anlara sahne olacak.

Festivalde sahne alacak sanatçılar arasında Zakkum, Manga ve Aynur Polat yer alırken, etkinlik boyunca DJ Tolga Özgüdür de performans sergileyecek.

Adıyaman MotoFest 2'in yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığı, aynı zamanda şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunması hedeflenen büyük bir buluşma olduğu ifade ediliyor.

Adıyaman, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bu büyük festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

