Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyede Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Ülke Direktörü Robert Micheal Kuenne ve GIZ Proje Yöneticisi Inka Hiltmann'ı ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, uluslararası projeler ve teknoloji temelli iş birliği imkanları değerlendirildi.
Kentte sürdürülebilir kalkınma ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımların ele alındığı görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.
Başkan Tutdere, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, iş birliği süreçlerinin önemine dikkat çekti.
