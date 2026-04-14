Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayın ardından sahadaki süreci koordine etmek ve incelemelerde bulunmak üzere merkez teşkilattan iki genel müdür ile bir daire başkanını Şanlıurfa'ya görevlendirdi. Ayrıca, mevcut incelemelere ek olarak başmüfettiş ve müfettişlerin de bölgeye gönderildiği açıklandı.

Saldırının ardından okulda eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verilirken, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışma başlattığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, sürecin hem idari hem de hukuki boyutuyla yakından takip edildiği vurgulanarak, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de adli sürece müdahil olacağı açıklandı.

