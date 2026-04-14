AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Adıyaman'da sanayi altyapısının güçlendirilmesi, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın desteklenmesi ve ihracat hacminin büyütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak yatırım başlıkları ile iş dünyasının beklentileri ele alınırken, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret dolayısıyla ATSO Başkanı Torunoğlu'na teşekkür eden Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak her çalışmada istişare kültürünü sürdüreceklerini ifade etti.

