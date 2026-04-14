Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren By Jack Burger & Kahve Dükkanı, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. By Jack, yöresel tatları modern fast food lezzetleriyle buluştururken, ailelerin ve gençlerin uğrak noktası haline gelerek, hijyen ve tazelik vurgusuyla dikkat çekiyor. İşletmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İşletme sahibi Yılmaz Aydın, 'Ürünlerimizi günlük olarak hazırlıyoruz. Etimiz, ekmeğimiz ve sosumuz her zaman taze olarak hazırlanıyor' ifadelerine yer verdi.

'Ürünler, El Emeğiyle ve Günlük Olarak Hazırlanıyor'

Aydın, ürünlerin hazırlanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Ailelerin, gençlerin, yetişkinlerin bizi tercih etmesinin temel nedeni şunun olduğunu düşünüyoruz, Çünkü her şeyi el emeğiyle, günlük bir şekilde hazırlıyoruz. Adıyaman'daki kasaplardan uygun alıyoruz. Her şeyi kendi mutfağımızda yorumlayıp masanıza kadar hizmet ediyoruz' dedi.

'Menüde Yöresel Lezzetlerin de Yer Alıyor'

Menü içerikleri ve üretim sürecine değinen Aydın, ürünlerin tazeliğine dikkat çekerek, 'Bu ürünlerin içerisinde yöresel lezzetlerimiz de var. Mesela Kaburga Burger dediğimiz dana etinden kullanarak yaptığımız dana bonfile, keza antrikotu kıyma haline dönüştürüp burada köfte halinde sunum yapıyoruz. Yine aynı şekilde kasaptan tavuğumuzu alıp yine kendi mutfağımızda işleyip masanıza kadar sizlere sunuyoruz. Ürünlerimizi günlük olarak hazırlıyoruz. Etimiz, ekmeğimiz ve sosumuz her zaman taze olarak hazırlanıyor. Muhtemelen diğer bir tercih sebebimiz de bu oluyor' ifadelerine yer verdi.

'Ailelerimizi, Güven İçerisinde Buraya Davet Ediyorum'

Kahve konseptiyle başladıkları işletmecilik yolculuğunu daha sonra burger alanına taşıdıklarını belirten Aydın, '2013 yılından bu yana hizmet veriyorum, BY Jack markası olarak da 2017'den bu yana faaliyet gösteriyoruz. Kahve kısmıyla başladık önce, şimdi de burger kısmında yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyoruz. Şu an Adıyaman'ın Altınşehir bölgesinde hizmetimize devam ediyoruz. Burada bulunan tüm çocukları, anne ve babaları ve yetişkinleri güven içerisinde buraya davet ediyorum' dedi.

Vatandaşlardan Yoğun Memnuniyet

By Jack'ı tercih eden vatandaşlar, işletmede sunulan ürünlerin güvenilir ve hijyenik olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, dışarıda genellikle tercih etmedikleri Fast Food ürünlerini burada güvenle tükettiklerini ifade ederken, mekândan memnun kaldıklarını ve tekrar gelmeyi düşündüklerini söyledi. Aileleriyle birlikte rahatlıkla tercih edilebilecek bir işletme olduğunu vurgulayan vatandaşlar, By Jack'ı çevrelerine tavsiye ettiklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE