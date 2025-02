Toplantıda konuşan İmamoğlu, hükümeti sert sözlerle eleştirerek, hukuki ve siyasi baskılarla CHP’nin önünün kesilmek istendiğini, ancak halkın iradesinin önüne geçilemeyeceğini vurguladı.

“Sanıyorlar ki Bizi Yasaklarsalar Kurtulurlar, Zavallılar!”

Konuşmasında, hükümetin CHP’ye yönelik siyasi hamlelerinin olduğunu ve kendisi hakkında 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldığını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler, sanıyorlar ki mahkemelerde halkın partisini durdurabilirler. Zavallılar, çaresizler, acizler. Onlara buradan hatırlatalım: CHP halkın kendisidir, halktır halk! Halkı durduramazsın, engelleyemezsin, kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu da bu halkın, milletin oğludur, evladıdır. Onu milletin elinden alamazsın."

İmamoğlu, hükümetin kendisine yönelik siyasi yasak getirme çabalarının halkın desteğini engelleyemeyeceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sanıyorlar ki İmamoğlu’nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var biliyor musun? Hepimizi yasaklasan ne olur! Bu memleketin her bir ilçesinden, köyünden bir İmamoğlu karşına dikilir. Buradaki her milletvekili, her CHP’li il başkanı, her bir kadın kolları başkanı, her bir Gençlik Kolları Başkanı, her bir CHP neferi bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır!"

“Bu Yola Kaprisle, Egoyla Çıkılmaz! Hep Beraberiz!”

İmamoğlu, CHP'nin halkın partisi olduğunu ve bu yolculuğa bireysel bir iddiayla değil, halkla birlikte çıktığını belirterek şunları söyledi:

"İcraatçı ve halkçı CHP’li belediyelerin büyük başarısının mimarı kıymetli başkanlarımızın her biri adayımızdır. Ben bu yolculukta kendi adıma aday değilim. Diyeceksiniz ki ha Ekrem İmamoğlu aday ha ben adayım. Bu inanca dönük bir yol haritası ve bu yolculukta büyük bir davet var. Bizi yıldırıp, korkutup, milletin iradesini gasp edebileceklerini sanıyorlar. Ama biz buradayız! Korkmuyoruz, yılmıyoruz ve susmuyoruz!"

İmamoğlu, Türkiye’de devlet yönetiminin yozlaştırıldığını ve halkın iradesinin yok sayıldığını belirterek, hukuk sistemini, demokrasiyi ve eğitimi yeniden inşa edeceklerini söyledi:

"Bizim tek derdimiz var: Bir avuç insanın yerle bir ettiği devlet yapısını, hukuk sistemini, demokrasiyi, eğitimi ve sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti, bir avuç insanın değil milletin çıkarlarının, güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bizim devlet geleneğimizde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Bu amaç her şeyden önce makama değil mücadeleye odaklanmayı gerektiriyor!"

“Bütün Engelleri Birlikte Göğüsleyeceğiz”

İmamoğlu, sadece CHP’lilerin değil, halkın da bu değişim hareketine katılması gerektiğini ifade ederek, büyük bir birlik çağrısında bulundu:

"Bu yola kendime güvendiğim kadar size güvendiğim için çıkıyorum. Bütün engelleri, bedelleri, badireleri birlikte göğüsleyeceğimiz için rahat, huzurlu ve mutluyum. Bu yolda dalga dalga büyüyeceğimize, çoğalacağımıza umudu sarsılmış, hayalleri tarumar edilmiş bütün vatandaşlarımızı özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı yanımızda göreceğimize yürekten inanıyorum."

“Halksız Siyaset Heveslerini Kursaklarında Bırakacağız”

İmamoğlu, hükümetin demokrasiyi ortadan kaldırmak istediğini ancak halkın buna izin vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Halksız siyaset heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu memleketi salon konuşmalarından ve salon siyasetinden hep birlikte kurtaracağız. Üyeler partilerin, vatandaşlar ise ülkenin sahibidir. Onlar ne derse olur! Millet devletin efendisidir. Millet ne derse odur!"

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçim sürecinin önemine vurgu yaparak, sürecin sadece CHP için değil, Türkiye için de önemli bir demokrasi sınavı olduğunu söyledi:

"23 Mart’ta ülkemizin dört bir yanında gerçekleştireceğimiz demokrasi şöleni, milletin umudu olacak! Sandık korkusu yaşayanların da kabusu olacak! Biz CHP’liler olarak bu bozuk düzeni değiştirme kararlılığımızı göstereceğiz. Sonrası da çığ gibi gelecek."

“Şafak Söküyor, Uzun ve Zahmetli Bir Yola Çıkıyoruz”

İmamoğlu, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerden yorulduğunu ifade ederek, halkın artık değişim istediğini belirtti:

"Buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. İsraf, iş bilmezlik ve kibrin sebep olduğu ekonomik krizden, yaşanan derin yoksulluktan, her gün kriz yaratan siyasetten, giderek artan toplumsal çürümeden, eğitim ve sağlık sistemlerimizdeki çöküşten, her yere üşüşmüş olan mafya ve çetelerden, iş kazasında, yangında, depremde ihmal sebebiyle yaşanan ölümlerden ve sonu hiç gelmeyecekmiş gibi duran bu karanlıktan yorulmuş, bitap düşmüş olan büyük milletimize sesleniyorum: Müsterih olun, içinizi ferah tutun. Şafak söküyor! Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu düzeni değiştirmek, umudu ve güveni yeniden inşa etmek artık bizim boynumuzun borcudur!"

“Türkiye’yi Dünyada Hak Ettiği Noktaya Yükselteceğiz”

Konuşmasının sonunda, CHP’nin ve kendisinin tek amacının Türkiye’yi dünya sahnesinde hak ettiği yere taşımak olduğunu belirten İmamoğlu, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Davamız, devleti güçlü, demokratik ve adil; milletimizi huzurlu ve özgür kılmaktır. Hayalimiz, ülkemizi dünyanın en güçlü ve en zengin ülkeleri arasında görmektir. Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. Omuz omuza, kol kola yolculuğun vakti gelmiştir!"

İmamoğlu, son olarak halkı bu büyük mücadelede kendisiyle omuz omuza yürümeye davet etti:

"Milletimiz için, milletimizle beraber büyük bir yolculuğa çıkma vakti gelmiştir! CHP başaracak, Türkiye kazanacak!"

Kaynak : PHA