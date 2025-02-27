Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liberal demokrasi artık eski gücünü yitirmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liberal demokrasi artık eski gücünü yitirmiştir

Türk Havacılık Uzay Sanayi, iki Hürjet'in aynı anda gökyüzünde olduğu an'a ilişkin görüntüleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

"Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz" diyen TUSAŞ, uçuş anı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İGF