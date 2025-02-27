Yetkililer, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, özellikle deprem sonrası ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için böyle bir organizasyonun büyük önem taşıdığını belirtti.

İftar Hazırlıkları Tamamlandı

Adıyaman Belediyesi’nin sosyal tesislerinde görev yapan 15 kişilik mutfak ekibi, aşçılar ve gıda mühendisleri gözetiminde Ramazan ayına özel hazırlıklarını tamamladı. Menüler, besin değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli olacak şekilde planlanırken, iftar sofralarında Adıyaman mutfağının yöresel lezzetlerine de yer verileceği bildirildi.

Ramazan boyunca her gün binlerce kişinin iftarını açabileceği çadır, vatandaşların rahat bir ortamda oruçlarını açabilmeleri için hijyen standartlarına uygun şekilde düzenlendi.

Gıda Mühendisleri Denetiminde, Dengeli Menüler

Yetkililer, dağıtılacak yemeklerin sağlık standartlarına uygun olmasına büyük özen gösterildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşabilmek için iftar sofralarımızı herkese açıyoruz. Yemeklerimiz, gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanarak vatandaşlarımıza hijyenik koşullarda sunulacak. Ramazan süresince 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz."

Belediye yetkilileri, organizasyonun düzenli ilerlemesi için tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, yemek dağıtımında aksaklık yaşanmaması için ekiplerin titizlikle çalışacağını ifade etti.

Depremin Yaralarını Sarmaya Devam Ediyorlar

Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği iftar organizasyonu, 6 Şubat depreminin ardından ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için önemli bir dayanışma örneği olarak görülüyor.

Yetkililer, "Deprem sürecinde olduğu gibi, Ramazan ayında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, belediyenin sosyal destek projelerinin süreceğini belirtti.

Adıyaman halkı tarafından memnuniyetle karşılanan bu organizasyonun, Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye sıcak yemek sunarak dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA