AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvimin netleşeceğini, 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerinin başlayacağınıu duyurdu.ANKARA (İGFA) AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak" dedi.

Sözcü Çelik, şunları kaydetti:

"21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 2 gün sürecek şekilde delege seçimleri takvimiz söz konusu olacak. Yine 2 gün sürecek şekilde 12 Ekim 2024 tarihinde belde kongreleri söz konusu olacak. İlçe kongrelerimiz yine aynı tarihte, 12 Ekim 2024 tarihinde. Tabii bu uzun sürecek, 93 gün kadar sürmesi söz konusu olacak. Daha sonra 28 Aralık 2024 tarihinde il kongrelerimizi başlatacağız ve bunun da 79 gün kadar sürmesi bekleniyor. Bunların hepsinin mart sonuna kadar yetişmesi ve ondan sonrasında da büyük kongrenin gerçekleşmesi söz konusu olacak. Bir ilçede ana kademeyle ilgili ilçe kongresini yaptığımızda hemen arkasından gençlik kolları ve kadın kollarıyla ilgili de kongreyi yapacağız. Dolayısıyla o haftalar içinde, o ay içerisinde siyasi gündemimizi o ilçemizde tamamlamış olacağız. Belde için aynı şekilde, il için aynı şekilde olacak. Bütün bunları mart sonuna doğru yetiştirmeyi planlıyoruz."