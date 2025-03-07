Milletvekili Alkayış, yaptığı açıklamada Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihtiyacına yönelik uzun süredir devam eden taleplerin karşılık bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin ihtiyacı olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi için talep ettiğimiz Karadağ Sanayi Alanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Adıyaman’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Alkayış, bu önemli gelişmenin Adıyaman’ın sanayi alanında büyümesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, yatırımcılar ve girişimciler için yeni fırsatlar doğurmasını temenni etti.

Kaynak : PHA