AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, İl Başkanı Bülent Kablan, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler’in katılımıyla coşkulu bir atmosferde düzenlenen kongrede konuşan Milletvekili Alkayış, Samsat’ın tarihi önemine değindi. Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretleri’nin kabriyle tanınan ilçede külliye ve diğer inşaat projelerinin tamamlandığını hatırlatan Alkayış, “Bu eser, halkımıza uzun süre hizmet verecek bir miras olarak ilçemizi onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’ın Yeniden Yapılandırılması İçin Çalışıyoruz”

Depremin etkisiyle büyük hasar gören Adıyaman’ın yeniden kalkındırılması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Alkayış, "Adıyaman’ın eskisinden daha mamur bir düzeye ulaşması, zenginleşmesi ve gelişmesi için gayret gösteriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Adıyaman genelinde başlatılan projelerin aşama aşama tamamlandığını vurgulayan Alkayış, Samsat’ın da bu projelerden pay aldığını ve gün geçtikçe daha fazla gelişim kaydedeceğini söyledi.

Güven Tazeleyen İdacı’ya Tebrik

Olağan Kongre’de Samsat İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Osman İdacı’yı tebrik eden Alkayış, geçmiş kongrelerde görev almış tüm partililere de teşekkür ederek, “AK Parti olarak her zaman halkımızın yanında olduk; onların dertleriyle hüzünlenip sevinçleriyle neşelendik. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kongre sonunda, bölgenin kalkınması için sürdürülen proje ve yatırımların hızla tamamlanması temennisinde bulunan Alkayış, kongre sürecinin Adıyaman’ın ilçeleri ve genelindeki kalkınma hamlelerine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Kaynak : PHA