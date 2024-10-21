Şan, mesajında basın mensuplarının demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gazeteciler, tarafsız ve doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirirken, halkın haber alma hakkını savunarak özgür düşüncenin yayılmasına önemli katkılarda bulunurlar" ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğünün demokrasinin işlerliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Şan, gazetecilerin toplumsal sorunların gündeme taşınmasında ve kamuoyunun aydınlatılmasında kritik bir rol üstlendiklerini belirtti. "Tarafsız habercilik anlayışıyla mesleklerini sürdüren basın emekçilerimiz, halkın gözü kulağı olma sorumluluğuyla gece gündüz demeden çalışmaktadır" diyen Şan, gazetecilere teşekkür etti.

Milletvekili Şan, mesajında ayrıca, görevleri başında hayatını kaybeden ve zorlu şartlar altında baskı gören gazetecileri de anarak, "Onların mücadelesinin ve cesaretinin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Kaynak : PHA