"Yerel ve Ulusal Sanatçılar Sahnede"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve geldiği günden bu yana düzenlenen konserlerde, Buray, Nurettin Rençber, Pinhani ve Erdal Erzincan gibi sanatçılar sahne aldı. Sanatçılar, deprem sonrası toparlanma sürecinde halkla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, gönüllü olarak performans sergilediler.

"Başkan Tutdere’den Sanatçılara Teşekkür"

14 Ekim'deki Erdal Erzincan konserinde konuşan Başkan Tutdere, sanatçıların Adıyaman için verdikleri desteği vurgulayarak, “Bugüne kadar sahnemizde yer alan sanatçılarımız, bir kuruş para almadan geldiler. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız,” dedi. Tutdere, kültürel faaliyetlerin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin kentin sanat ve medeniyetle olan bağını güçlendirdiğini ifade etti.

"Pinhani’den Anlamlı Mesaj"

20 Eylül’de Pinhani’nin sahne aldığı konserde, grup solisti Sinan Kaynakçı da anlamlı bir dayanışma mesajı verdi. Kaynakçı, “Adıyaman Belediyesi’nden bu teklifi aldığımızda para talep etmemenin doğru olduğunu düşündük. Halkın acil ihtiyaçları varken sanatla moral bulmak çok önemli,” diyerek dayanışmanın ve sanatın gücüne vurgu yaptı.

"Moral ve Dayanışma Etkinlikleri Sürüyor"

Belediyenin düzenlediği bu tür etkinliklerin deprem sonrası oluşan yas atmosferini hafiflettiğini belirten Başkan Tutdere, davetlerini kırmadan gelen tüm sanatçılara teşekkür etti. Kültürel faaliyetler sayesinde kentin sosyal hayatının canlandırılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA