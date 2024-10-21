Yaşar, güçlü rakiplerini geride bırakarak, bu önemli turnuvada altın madalyayı kazanmayı başardı.

"Emrah Yaşar’ın Şampiyonlukları Devam Ediyor"

Emrah Yaşar, 5 yılda kazandığı 15 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonluğu ve 3 Dünya Kupası Şampiyonluğu ile kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir sporcu. Avrupa Şampiyonluğu ile başarısına bir yenisini ekleyen Yaşar, Adıyaman Üniversitesi’ni uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

"Rektör Keleş’ten Tebrik Mesajı"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Emrah Yaşar’ın bu büyük başarısını tebrik etti. Keleş, Yaşar’ın gelecekteki yarışmalarda da aynı başarıyı sürdürmesini dileyerek, üniversitenin sporda elde edilen bu başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Emrah Yaşar’ın elde ettiği bu zafer, hem Adıyaman Üniversitesi hem de Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olarak görülüyor.

Kaynak : PHA