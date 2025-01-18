"Yusuf Ali'ye Moral Ziyareti"

Milletvekili İshak Şan, tedavi süreciyle ilgili minik Yusuf Ali’nin ailesine moral verdi ve sağlık ihtiyaçları konusunda yardımda bulundu. Ziyaret esnasında, minik Yusuf Ali'nin tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla tıbbi malzeme desteği sağladı.

"TYP Derneği'nden Teşekkür"

Ziyaretin ardından, TYP Derneği Genel Başkanı Güner Kuzu da bir teşekkür mesajı yayımlayarak, “Minik Yusuf Ali ve ailesine gösterdiği ilgi ve yardımlar için Milletvekilimiz Sayın İshak Şan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Milletvekili Şan’ın ziyaretinin ardından aile, moral bulurken, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak : PHA