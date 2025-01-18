"Defne" ve "Alparslan" İsimleri Zirveye Yerleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında doğan bebekler için en çok tercih edilen isimleri paylaştı. Verilere göre, kız bebeklerinde en çok 7 bin 661 kez "Defne" ismi tercih edildi. Erkek bebeklerinde ise 8 bin 304 bebek "Alparslan" ismiyle kaydedildi.

Diğer Popüler İsimler

Kız bebeklerinde "Defne"yi sırasıyla "Asel" (7 bin 554), "Zeynep" (6 bin 722), "Asya" (5 bin 167) ve "Gökçe" (4 bin 838) isimleri izledi. Erkek bebeklerinde ise "Alparslan"ın ardından "Göktuğ" (5 bin 796), "Yusuf" (5 bin 34), "Metehan" (4 bin 878) ve "Ömer Asaf" (4 bin 349) isimleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

İkiz, Üçüz ve Dördüz Doğumlar

2024 yılında gerçekleşen doğumlar arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum da dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.”

Kaynak : PHA