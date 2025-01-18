“Bir Memleket Kadrosu”

Başkan Alsan, yaptığı açıklamada, yeni yönetim kadrosunun sadece siyasi bir güç değil, Adıyaman’ın içinden gelen ve şehrin ruhunu taşıyan bir kadro olduğuna dikkat çekti. “Bir Memleket Kadrosu” ifadesiyle tanımladığı yönetim için şu açıklamalarda bulundu:

“Bu memleketin sokaklarında top oynamış, kavga etmiş, gözyaşını dökmüş ve enkazlarda kendini bulmuş bir kadro. Bizler, bu kadro ile memleketin acısını hep birlikte çekmiş ve çekmeye devam eden, ama asla yıkılmamış bir ekibiz. Memleketin ahlaklılar kadrosu olarak, evelallah Adıyaman’ı düştüğü yerden kaldıracak kadro biziz. Ağlayan memleketi güldürecek kadro biziz.”

Adıyaman’a Hayırlı Olsun

Alsan, açıklamasında yeni yönetimin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, partililere ve Adıyaman halkına yönelik güçlü bir mesaj verdi. “Adıyaman’ımıza hayırlı olsun” diyerek, A Parti’nin Adıyaman’da daha güçlü bir şekilde varlık göstereceğini vurguladı. Yeni yönetimin şehri kalkındırmak ve halkın sorunlarına çözüm bulmak için kararlılıkla çalışacağına inandığını belirtti.

A Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklamasında ayrıca, partinin büyüme sürecinin devam edeceğini ve yeni kadronun, Adıyaman’da önemli bir değişim ve dönüşüm yaratacağını ifade etti.

Kaynak : PHA