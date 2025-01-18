“Hiçbir CHP’linin Karanlığa Teslim Olma Hakkı Yoktur”

Kılıçdaroğlu, videolu açıklamasında, parti üyelerine seslenerek, “Kuruluştan ve kurtuluştan aldığınız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek” dedi.

“Akrep ve Kurbağa Hikayesiyle Uyarı”

Konuşmasında metaforik bir hikâyeye de yer veren Kılıçdaroğlu, ünlü “Akrep ve Kurbağa” hikayesi üzerinden önemli mesajlar verdi. “Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Sonunda nehrin ortasında boğulursun” diyerek, mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Gecenin En Karanlık Anı, Şafağa En Yakın Zamandır”

Kılıçdaroğlu, açıklamasını umut dolu sözlerle tamamladı: “Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır.” CHP Genel Başkanı, parti tabanına kararlılık ve cesaretle hareket etme çağrısı yaparak, mücadele ruhunun asla kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak : PHA