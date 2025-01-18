“Cumhur İttifakı’nın Girişimleri Nihai Aşamaya Yaklaştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı girişimlere atıfta bulunarak, “Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, terörle mücadelenin her koşulda devam edeceğini vurgulayarak, “Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa, biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz” dedi.

“Mersin’den 2028’e Mesaj: Daha Çok Çalışacağız”

Konuşmasında, Mersin’deki seçim performanslarına yönelik değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadarki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinli’de değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa bizim, yanlış varsa bizim. Ama bunu hep beraber telafi edeceğiz. Daha çok çalışmamız, daha çok gönüle girmemiz gerekiyor” diyerek partililere çağrıda bulundu.

Suriye Meselesi: “Kardeşlik ve İmar İçin Çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye politikası ve bölgedeki gelişmelere de değindi. Erdoğan, “Suriye toparlandıkça, zulmün ve yıkımın izleri silindikçe, inşallah ülkemizle birlikte tüm dünyadan muhacirler dönüş yoluna girecektir. Ama hep söylediğimiz gibi kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır. Biz zalimler gibi kimseyi zorla yerinden etmeyiz” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, sosyal barışı ve imarına destek vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, “Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Gazze’de Ateşkesin Etkileri

Erdoğan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese de değinerek, Gazze’deki durumun tüm bölge için önemine dikkat çekti. “Gazze örneği, zulüm ile abat olunamayacağının çarpıcı bir ispatıdır” diyen Erdoğan, İsrail’in uyguladığı şiddetin sadece Filistin halkına değil, dünya genelindeki Musevi topluluklara da zarar verdiğini vurguladı.

“Bölge Halklarının Kendi Geleceğini Belirleyeceği Dönem Başlıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin doğal kaynaklarını ve siyasi geleceğini belirleme hakkının artık yerel halklarda olması gerektiğini ifade etti. “100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın ve istikrarın rüzgarı esiyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte lider rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi.

“Türkiye Yüzyılı Hedefine Kararlılıkla Yürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak sonlandırdı. “Geçmişin tüm sorunlarından arınmış, mevcut imkânlarını en üst düzeyde kullanan bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, “Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep birlikte kalkınacağız. Yeni dönemde Türkiye’nin bu düzenin dışında tutulmasına kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA