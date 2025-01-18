Muhalefete Sert Mesajlar: “Bu İşleri Bırakın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldığı konuşmasında, muhalefetin son dönemdeki tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Şimdi de çıkmışlar, savaş ilanından söz ediyorlar. Bir de ‘Biz bilmiyoruz, sen nasıl biliyorsun’ diyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum: Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin?” ifadelerini kullandı.

CHP’nin vizyonsuz bir siyaset anlayışı benimsediğini söyleyen Erdoğan, “Siz gidin kart oyunu oynayın, poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Muhalefetin iç çekişmelerine de değinen Erdoğan, “Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile” dedi.

“Milletin Gönlüne Gireni Kimse Oradan Çıkaramaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına önemli mesajlar vererek seçim hazırlıklarına odaklanmalarını istedi. Erdoğan, “Bizim büyük hedeflerimiz var, değerli kardeşlerim. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz. İş üretmeye, hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın, kimse oradan çıkaramaz” dedi.

“Gazze Halkını Yalnız Bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika konularında da önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese değinen Erdoğan, “Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizle Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını hatırlatan Erdoğan, “467 gündür her türlü zulmü, her türlü gaddarlığı ve vahşeti Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Türkiye olarak Gazze’nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızı harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uluslararası toplumu uyararak, “Gazze’de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Bu sefer buna izin verilmemelidir” çağrısında bulundu.

Suriye Politikası: “Kardeşlerimizin Yanındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuna da değinerek, Türkiye’nin Suriye halkına yönelik desteğini sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, “Bugün Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez, Hıristiyan, Dürzi, Nusayri ve diğer tüm unsurlarıyla Suriye özgürleşti. Dahası, 13 yıllık hasretin ardından misafirlerimiz de yurtlarına başları dik dönüyorlar. Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz” dedi.

Suriye’nin yeniden bir bütün haline gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak Suriye’nin yaşadığı ağır yıkımları geride bırakarak yeniden güçlü, müreffeh bir ülke haline gelmesi için kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hayatımda Kırmızı Kart Görmedim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sonrası dışarıda bekleyen partililere de seslenerek, muhalefeti “kırmızı kart” göndermesiyle eleştirdi. “Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin” diyen Erdoğan, “Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar kırmızı karttan kurtulamadı. Bu millet AK Parti’ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi” dedi.

“Adana’yı Trafik Kazalarına Kurban Etmeyeceğiz”

Erdoğan, partililere seçimlerde daha yoğun çalışmalar yapmaları gerektiğini hatırlatarak, “2028’e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. Adana’yı asla trafik kazalarına kurban etmeyeceğiz. Çok çalışmaya var mıyız?” sözleriyle partililere çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA