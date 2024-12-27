Kablan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman için sağladığı desteklere teşekkür ederek, 45 bin konutun yaz ayına kadar teslim edileceğini duyurdu.

"Bayrağı Daha İleriye Taşımak İçin Çalışıyoruz"

Altı ay önce göreve geldiğini belirten Kablan, teşkilatı yenileme ve Adıyaman’ın ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yürütme gayretinde olduklarını ifade etti. Kablan, "AK Parti’de görev almak, halka hizmet düsturuyla uzun soluklu bir maraton koşusudur. Göreve geldiğimizden bu yana yönetimimizi ve teşkilatımızı yeniledik. Adıyaman’ın koşullarına uygun şekilde kendimizi güncelledik ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz." dedi.

Kablan, kongre süreci hakkında bilgi vererek, dokuz ilçede ilçe kongrelerinin tamamlandığını, gençlik ve kadın kolları kongrelerinin de gerçekleştirildiğini söyledi. İl kongresinin 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacağını duyurdu ve tüm Adıyaman halkını davet etti.

Deprem Sonrası Çalışmalar: 45 Bin Konut Yaz Ayına Kadar Teslim Edilecek

Kablan konuşmasında, deprem sonrası Adıyaman’da yürütülen projelere geniş yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Depremin hemen ardından hükümetimizin tüm kurumları ve bakanlıkları Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışmaya başladı. Bu süreçte 45 bin konut yapımı sürüyor. Şantiyelerimizin en büyüğü İndere ve Örenli bölgelerinde bulunuyor. Örenli’de konut teslimine başladık, İndere’de ise kuralar çekildi. Yaz ortasına kadar yerleşimler tamamlanacak. Bu projelerle dünyada eşine az rastlanır bir hızla konut üretimi gerçekleştiriyoruz."

Kablan, sadece konut değil, altyapı, çevre yolları ve köy yolları gibi depremde zarar gören diğer alanlarda da çalışmaların sürdüğünü vurguladı:

"Köy yollarımız, çevre yollarımız ve altyapımızda deprem nedeniyle yaşanan sorunları hızla gideriyoruz. Ayrıca sanayi ve ticaretin gelişmesi için Kuyulu Organize Sanayi ve Mermer Sanayi projeleri üzerinde de çalışıyoruz."

Kent Meydanı ve Çarşı Projesi Başladı

Kablan, Adıyaman’daki diğer projelere de değinerek Kent Meydanı ve Çarşı Projesi’nin ilk etabının başlatıldığını belirtti. Vatandaşların taleplerine göre projenin etaplar halinde devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi Bekleniyor

Kablan, il kongresi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a gelmesi için hazırlık yapıldığını ancak kesin bir tarih netleşmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Cumhurbaşkanımızın Adıyaman’a gelişiyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Ancak bölgesel ve uluslararası gelişmeler nedeniyle bu konuda henüz net bir bilgi yok. Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu, Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin ve eski vekillerimiz de kongremize katılacak."

"Kongrede İkinci Liste Sorusu"

Kablan, il kongresinde başka bir liste olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Seçim sürecinde divana gelen teklifler değerlendirilir. Şu an için bize ulaşan resmi bir bilgi yok."

Halkımızı Kongremize Davet Ediyoruz

Kablan, toplantıyı şu sözlerle sonlandırdı:

"Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleşecek il kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Adıyaman için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kongreye geniş bir vatandaş topluluğunun katılım sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA