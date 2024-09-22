Yavuz Ağıralioğlu tarafından kuruluş hazırlıkları tamamlanan ve 29 Ekim 2024 tarihinde resmen kamuoyuna duyurulacak partinin Bursa'da teşkilatlanma hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yavuz Ağıralioğlu tarafından kuruluş hazırlıkları süren ve binlerce Bursalınınteşkilatlarda görev almak için başvurduğu öğrenilen partinin Bursa İl Koordinatörlüğü'ne Fikret Aslan görevlendirildi.

İl Koordinatörü olarak görevlendirilen Fikret Aslan İl İstişare Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantı esnasında konuşan Aslan, "Bugün Bursa’da, Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde yeni bir siyasi oluşumun temellerini atmak üzere bir araya geldik. Oluşturduğumuz geniş katılımlı İl İstişare Kurulu, geleceğe dair umut ve kararlılıkla dolu. Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ilk toplantı, yeni bir vizyonun başlangıcını simgeliyor. Katkılarınız ve destekleriniz için teşekkürler; güçlü, adil ve demokratik bir Bursa için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.