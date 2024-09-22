İddianamede, binanın inşaat sürecinde ve denetiminde görev alan 7 kişi hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçlamasıyla dava açıldı.

25 Kişinin Ölümüne Yol Açan Çökmenin Nedeni Araştırılıyor

Deprem sırasında yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nda 25 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. İddianameye göre, binanın yapım aşamasında müteahhitler, yapı denetim firması yetkilileri, proje sorumluları ve şantiye şeflerinin ağır ihmalleri tespit edildi. 2018 yılında başlayan inşaat sürecinde binaya 2019'da kat ilavesi ruhsatı alınarak 2 kat daha eklenmiş ve toplamda 8 kata ulaşmıştı. Yapılan incelemelerde, kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğu ve inşaatın teknik şartlara uygun yapılmadığı belirtildi.

İddianamenin Detayları

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müteahhitler Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, müteahhitlik belgesi sahibi ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan, yapı denetim firması yetkilileri Serdar Selçuk Aygül ve Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk ve kontrol elemanı Yusuf Kılınç asli kusurlu bulunarak sanık olarak yer aldı. İddianamede, binanın statik hesaplarının yanlış yapıldığı, oturma-şişme gibi yapısal risklerin değerlendirilmediği ve yapı denetimi sırasında ciddi eksikliklerin olduğu tespit edildi.

Ayrıca, müştekilerin bazıları tarafından binanın zemin katında kolon kesildiği iddiaları dile getirilse de, yapılan keşiflerde buna dair somut bir delil bulunmadı. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, projelendirme ve yapım aşamasındaki ihmallerin doğrudan binanın çökmesine neden olduğu sonucuna varıldı​(İDDİANAME (2)).

Sorumluların Savunmaları

İddianamede, sanıkların ifadeleri de yer aldı. Müteahhit Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, inşaat sürecinden Ünal Gökbulut'un sorumlu olduğunu öne sürerken, Ünal Gökbulut ise yalnızca projeyi çizdiğini ve müteahhitlik görevini üstlenmediğini iddia etti. Diğer sanıklar da benzer şekilde sorumluluklarını kabul etmeyerek, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmada Ne Bekleniyor?

Savcı, sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiklerini belirterek, TCK’nın 85/2 ve 22/3 maddelerine göre cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların meslekten men edilmeleri ve suçun doğrudan yapı denetimi ve inşaat sürecindeki ihmallerden kaynaklandığı vurgulanıyor. Davada, Adıyaman Belediyesi’ne bağlı yapı kontrol biriminde görevli bazı memurların da tali kusurlu oldukları belirtilerek, bu kişilerin dosyalarının ayrıldığı ifade ediliyor​(İDDİANAME (2)).

Bu önemli dava, Pazartesi günü başlayacak ve depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA