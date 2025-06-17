Lavanta kokulu gün: Fotoğraf, doğa ve keşif bir arada

AFOT Başkanı Musa Gürbüz’ün rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar sabah saatlerinde Samsat’a ulaştı. İlk olarak Atatürk Barajı kıyısında gerçekleştirilen tekne turuna katılan grup, baraj manzarasını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Daha sonra lavanta bahçelerine geçen katılımcılar, açan lavanta çiçekleri arasında bol bol fotoğraf çekti.

AFOT Başkanı Musa Gürbüz, etkinlik hakkında Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Adıyaman’ın güzel ilçesi Samsat’tayız. Yaklaşık 70 kişilik bir ekiple buradayız. Bize destek veren Samsat Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Fırat’a teşekkür ediyoruz. Samsat, barajıyla, lavanta bahçeleriyle, kuş türleriyle ve inanç turizmi açısından da çok kıymetli bir yer. Bu gezinin amacı hem Samsat’ı tanıtmak hem de insanları doğa ve fotoğrafla buluşturmak. Katılımcılarımız arasında öğrenciler, ev hanımları, çalışanlar gibi çok çeşitli kesimlerden insanlar var. Amacımız sosyal medya aracılığıyla bu güzellikleri daha geniş kitlelerle buluşturmak.”

“Lavanta Bahçeleri Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Güzellik”

Etkinliğe katılan ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Alev Atlı da yaptığı değerlendirmede, AFOT’un faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi:

“Doğa ve fotoğraf tutkunu biri olarak yaklaşık 2-3 aydır AFOT ile etkinliklere katılıyorum. Henüz keşfedilmemiş pek çok yeri AFOT sayesinde tanıma ve fotoğraflama şansı buldum. Bugün Samsat’tayız. Lavanta bahçeleri ve tekne turu çok keyifli geçti. Samsat’ın doğası gerçekten etkileyici. Bu tür organizasyonlar sadece doğayla değil, insanlarla da bağ kurmamı sağladı.”

Samsat’ın tanıtımına katkı

Fotoğraf sanatçılarının profesyonel çekimleriyle ölümsüzleşen gezi, Samsat’ın doğal ve kültürel mirasının tanıtımı açısından da önemli bir adım oldu. Katılımcılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem AFOT’un faaliyetlerine dikkat çekti hem de lavanta bahçelerinin geniş kitlelerce görülmesini sağladı.

Geziye ilişkin olarak AFOT tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman’ın farklı ilçelerine yönelik benzer etkinliklerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi. Gürbüz, “Besni, Gerger, Gölbaşı, Sincik gibi ilçelerimizde doğa ve tarih temalı yeni etkinlikler planlıyoruz. Bu tür faaliyetlerle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz hem de toplumsal bir dayanışma alanı oluşturuyoruz” dedi.

Kaynak : PHA