Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10,07 km olarak kaydedildi ve sarsıntı Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Tunceli gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi.

"AFAD’ın Açıklaması: 91 Kişi Etkilendi, Can Kaybı Yok"

AFAD’ın saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlara göre toplamda 521 ihbar yapıldı. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde, yüksekten atlama ve panik nedeniyle toplam 91 kişi etkilenirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Elazığ’da kısmi çöken bir binadan dört kişinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Bu esnada bölgede başka enkaz altında kalan kimse olmadığı ifade edildi.

"Adıyaman ve Diğer İllerde Okullara Ara Verildi"

Depremin hissedildiği illerde önlem amaçlı okullar tatil edildi. Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman’da eğitime bir gün süreyle ara verildi. AFAD, bölgedeki vatandaşları tedbirli olmaları ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Malatya’da Kaya Düşmesi ve Artçı Sarsıntılar"

Deprem sonrası Malatya’nın Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi olaylarının yaşandığı açıklandı. Ayrıca, en büyüğü 3.0 büyüklüğünde olan toplam 53 artçı deprem kaydedildi.

"Bölgeye Yoğun Ekip Sevkiyatı ve Havadan Gözlem"

Depremin ardından koordinasyonu sağlamak amacıyla Malatya ve Elazığ’a genel müdür ve daire başkanları görevlendirildi. Malatya’ya Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş ve Adana AFAD müdürlüklerinden 40 personel ve 8 araç, Elazığ’a ise Erzurum ve Erzincan AFAD müdürlüklerinden 20 personel ve 4 araç sevk edildi. Havadan gözlem için Jandarma’dan iki insansız hava aracı (İHA) ve bir insanlı keşif uçağı ile Emniyet’ten bir İHA görevlendirildi.

"Adıyaman’da Panik ve Sağlık Müdahalesi"

Depremin Adıyaman’da yoğun şekilde hissedilmesi üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü. Valilik binası önünde fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. AFAD’ın açıklamasında, Adıyaman’daki hasar ve panik ihbarlarının detaylarına yer verildi.

Depremin ardından bölgedeki çalışmaların ve gelişmelerin yakından takip edildiği, AFAD ve diğer acil müdahale ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak : PHA