Kaza, gece saatlerinde Kahta’ya 2 kilometre mesafedeki Bağlar Köyü yol ayırımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Toprak (73) yönetimindeki 63 YP 618 plakalı otomobil ile Aydemir Şimşek (51) yönetimindeki 10 BBU 88 plakalı otomobil Bağlar Köyü yol ayırımında çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelene kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nazif Toprak (37), Kamile Toprak (77), Yıldız Şimşek (46), Tevhide Açıl (59) ve Eylül Melis Şimşek (9) yaralandı. Kazayı görenleri ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA