Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

"Kazanın Detayları"

Kazanın, Adıyaman-Kahta yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleştiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Otomobilde bulunan iki yolcu yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Trafikte Kısa Süreli Aksama"

Kaza nedeniyle Adıyaman-Kahta yolunda trafik kısa süreliğine aksadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açılırken, yetkililer sürücüleri bu bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak : PHA