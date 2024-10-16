Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tutdere, AFAD’ın 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi, Adıyaman’ı yine görmezden geldiğini ifade etti.

"AFAD, Aynı Tavrı Sürdürüyor"

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada, deprem sonrasında Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerinde sarsıntının hissedildiği ve bu illerde ekiplerin saha tarama çalışmaları başlattığı belirtildi. Ancak, depremin yoğun olarak hissedildiği Adıyaman’ın adı bu açıklamada yer almadı.

Depremin meydana geldiği saat 10.46 itibarıyla Adıyaman’da da vatandaşların panik içinde sokaklara döküldüğü ve Valilik önünde bir kadının korkudan fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi. Valilik yetkilileri, şehirde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemesine rağmen, okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinde Hatay’dan sonra en ağır hasarı alan ve halen 72 bin kişinin konteynerlerde yaşamaya devam ettiği Adıyaman’ın AFAD açıklamasında yer almaması vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı.

Başkan Tutdere: "Kamuoyunun Takdirine Bırakıyorum"

Başkan Tutdere, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD’ın 6 Şubat depremlerinde de Adıyaman’ı geç listeye aldığını ve görmezden geldiğini hatırlatarak, bu tavrın bugün de devam ettiğini belirtti. Tutdere, “6 Şubat’ta #Adıyaman’ımızı görmezden gelerek geç listeye alan AFAD, bugün #Malatya Kale’de meydana gelen depremde de yine aynı tavrı sergilemeye devam ediyor. Yorumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Tutdere'nin açıklamaları, Adıyaman halkı ve yerel yetkililer arasında AFAD’ın yaklaşımına yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Başkan Tutdere, depreme dair her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını da vurguladı.

Kaynak : PHA