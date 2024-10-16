Tutdere, Adıyaman'da deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti ve toplu taşımanın gün boyu ücretsiz olacağını açıkladı.

"Olumsuz Bir Durum Bildirilmedi"

Başkan Tutdere, depremin hemen ardından belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde sahada tarama çalışmalarına başladığını ifade etti. Açıklamasında, “Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmış olup, şu ana kadar komuta merkezimize herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir” dedi.

"Toplu Taşımada Ücretsiz Hizmet"

Deprem sonrası vatandaşların güvenliği ve rahat ulaşımı için önlem alan Başkan Tutdere, gün boyunca Adıyaman’daki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. "Kıymetli hemşehrilerim, deprem nedeniyle bugün boyunca tüm toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullanan Tutdere, vatandaşlara destek mesajını iletti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adıyaman’da durumun kontrol altında olduğu ve belediye ekiplerinin saha taramalarına kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı.

Kaynak : PHA